Erdoğan'dan şirketlere kıyak: Milyonlarca lira ödenecek, vergi alınmayacak

Bugün Resmi Gazete'de Yalova ve Adana illerindeki iki şirket yatırımının proje bazında desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.

Kararlarda Yalova’da Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin “Ekiklorohidrin, Sıvı Reçine, Katı reçine” üretmek üzere yapacağı 1 milyar 831 milyon lira tutarındaki yeni yatırımı ile Adana’da Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin “yılda 108 bin resin üretimi kapasitesini artırmak amacıyla yapacağı 673 milyon lira tutarındaki yatırımı proje bazında desteklenmesi öngörülüyor.

Yatırımların proje bazında desteklenmesi için 2016 yılında 6745 sayılı yasa çıkarılmıştı. Yasanın kurgusuna göre yatırımcısı ile kamu yetkilileri karşılıklı oturup ne tür desteklere gerek duyulduğuna birlikte karar vereceklerdi. O tarihlerde bu yöntemi “terzi usulü prova yapmak” sözleriyle tanıtmışlardı.

Yalova’daki yatırımcıdan 10 nitelikli personel çalıştırması ile 72 ek istihdam, Adana’daki yatırımcıdan 15’i nitelikli personel çalıştırması 205 ek istihdam sağlaması bekleniyor. Yalova’daki yatırımcıya nitelikli personel çalıştırması için proje boyunca toplam 20 milyon lira, Adana’daki yatırımcıya 10 milyon lira verilecek. Nitelikli personel desteği her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5’er yıl süreyle uygulanacak.

Yalova’daki yatırımcının harcadığı enerji tutarının 100 milyon lirası, Adana’dakinin ise 40 milyon lirasını devlet ödeyecek.

Gümrük Vergisi, KDV ödemeyecekler. Yüzde 100 oranında vergi indiriminden yararlanacaklar. On yıl boyunca gelir vergisi stopajından bağışık tutulacaklar. Tutarı ne olursa olsun 10 yıl boyunca sigorta primi işveren payını devlet karşılayacak.

Geçtiğimiz günlerde de 2022 yılı Mayıs ayında yatırım teşvik belgesi listesi yayınlanmış, 824 proje için çok sayıda şirkete vergi indirimi sağlanmıştı.