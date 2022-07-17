Yatırım teşvik belgeleri listesi yayımlandı: Şirketlere vergi indirimi

2022 yılı Mayıs ayında proje bazlı yatırım teşvik belgesi almaya hak kazananların listesi yayımlandı.

Listede 29,6 milyar lira tutarındaki 21 bin 86 yeni istihdamın beklendiği 824 proje yer alıyor. Projeler için toplam 601,7 milyon ABD doları makine teçhizat, gümrük vergisinden bağışık ithal edilmesi öngörülüyor. Bugünkü kur üzerinden hesaplarsak harcamaların 10,2 milyar lirasının makine teçhizat ithali için kullanılacağı ortaya çıkıyor.

Listede ilk bakışta dikkat çeken projeler şunlar:

Band Turizm ve Ticaret AŞ adlı bir şirketin Aydın-Didim’de gerçekleştireceği 1,6 milyar lira tutarındaki 800 yataklı 4 yıldızlı otel yatırımı için alacağı krediye faiz desteği verilecek, KDV ödemeyecek, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl boyunca devletçe karşılanacak; yüzde 80 vergi indiriminden yararlanacak.

Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama AŞ’nin 1,5 milyar lira tutarındaki enerji-gaz üretimi ve dağıtımı projesi KDV bağışıklığından yararlandırılacak.

Silivri Ambalaj Ticaret ve Sanayi AŞ’nin Manisa Akhisar’da gerçekleştireceği 927,5 milyon lira tutarındaki yılda 36 bin kutu baskılı ve baskısız oluklu mukavva kutu üretim projesi için 41,6 milyon ABD doları tutarındaki makine teçhizatı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek. KDV ödemeyecek, sigorta primi işveren hissesi 3 yıl devletçe karşılanacak, yüzde 55 vergi indiriminden yararlandırılacak.

TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin çeşitli illerde yapacağı 750 milyon lira tutarındaki 1.000 adet elektrikli şarj ünitesi yatırımı da teşvik belgesi verilen projeler arasında. İthal edeceği 9,8 milyon ABD dolar tutarındaki makine teçhizatı için gümrük vergisi ödemeyecek, KDV alınmayacak.

Medicana Sağlık hizmetleri AŞ’nin 511,2 milyon lira tutarındaki İstanbul Bakırköy’de 100 yataklı hastane hizmetleri genişletme projesi de destek kapsamına alındı. Şirket, 2 milyon ABD doları karşılığı makine teçhizatını gümrük vergisi ödemeksizin ithal edecek, KDV ödemeyecek, sigorta primi işveren hissesini iki yıl boyunca devlet ödeyecek, yüzde 50 vergi indiriminden yararlandırılacak.

Giresun Bulancak’ta yılda 13 milyon çift çorap üretme projesi gerçekleştiren Simin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şu desteklerden yararlandırılacak: Aldığı kredi için faiz desteği, 6 milyon ABD dolar tutarındaki ithalatı için gümrük vergisi bağışıklığı, KDV muafiyeti, 10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesinin devlet tarafından karşılanması, yüzde 90 vergi indirimi.

TMSF'nin el koyduğu şirketlerden Simin Tekstil'in içinin boşaltıldığı iddia edilmiş, konuyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ismi de anılmıştı.