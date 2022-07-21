Özelleştirmelere Erdoğan'dan onay: 1 milyarlık taşınmazın satış ihalesi onaylandı

Bugün Resmi Gazetede, Özelleştirme İdaresinin Mayıs/2022 ayında gerçekleştirdiği 12 ihalesi ile 6 plan değişikliğinin onanmasına ilişkin 18 Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı.

Girlevik II Hidroelektrik Santralının işletmesi, üzerindeki taşınmazlarla birlikte 135 milyon liraya Tayfurlar Elektrik AŞ’ye devrediliyor.

Aralarında, Bodrum /Türkbükü; İzmir/Çeşme; Bursa/ Nilüfer ilçelerinin de olduğu çeşitli il ve ilçelerdeki yaklaşık 100 bin m² yüzölçümü büyüklüğündeki kamu taşınmazları 853 milyon liraya satıldı.

Satılan-İşletme hakkı devredilen taşınmazlardan 988,3 milyon lira gelir elde edilecek.

Cumhurbaşkanı Kararlarının 4 tanesinde, konut ticaret kullanım alanı getirilmesi öngörülüyor. İki kararda ise askı süresinde yapılan itirazların kısmen kabul edilerek yeniden plan yapıldığı belirtiliyor. Ancak getirilen kullanım kararlarına bakıldığında önceki plandan belirgin bir farkının olmadığı anlaşılıyor.

Satılan ve Plan değişikliği yapılan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgede görülüyor.