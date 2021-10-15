Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan, sınır ötesi operasyon olacağı iddialarına yönelik, "Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız" dedi.

Erdoğan, Taliban temaslarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Taliban artık kabul arayışları içerisinde, yani henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde destekler noktasında, Afganistan'ın yeni süreci konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler Afgan halkına destek vereceğiz. Yeter ki bu yönetim Afgan haklarını korumada adil olsun. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim dostluğumuz var onları bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında büyük desteklerimiz var ve sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye Afganistan ve Katar bu adımları atabiliriz."

Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen "siyasi cinayet" tartışmasına dair ise Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimiyse, dürüstse bu cinayetlerin merci yargıdır. Bu zat akşam yalan, sabah yalan. Hayatı böyle geçmiş. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz bunun derdi içindeler. Bizler de yargıya başvurduk, sorgulanmasını istedik. "Kimse çıksın ortaya" dedik.

Bu kim olursa olsun, "siyasi cinayetin" ülkemizde yer etmesine fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız.