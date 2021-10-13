Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır" sözlerinin ardından benzer bir açıklama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da geldi.

Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, gereğini yapacağız" dedi.

Çavuşoğlu, "YPG saldırılarında Rusya'nın da, ABD'nin de sorumluluğu var" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'Saldırılarda Amerika'nın ve Rusya'nın sorumluluğu var'

Çavuşoğlu Suriye'deki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

“PKK/YPG terör örgütlerinin Türkiye’ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 kilometre. Biz özellikle Fırat Kalkanı Harekatı’nı da başlattıktan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülkede bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkartacaklardı. Rusya, Tel Rıfat bölgesinde ve Münbiç bölgesindeki PKK’lıları da buradan temizleyecekti. Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırıların da bu bölgedeki sivillere yönelik de, bize yönelik de yapılan saldırılarda Amerika’nın ve Rusya’nın sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bunlar sözlerinde durmadığına göre ve teröristler bu bölgede saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek.”

Çavuşoğlu, “ABD açıklama yapıyor ‘Müttefikimize Suriye’den gelen saldırıları kınıyoruz’ diyor. Bu silahları kim veriyor, kim eğitiyor bu teröristleri? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. Sözlerinde durmadıkları için kendi güvenliğimiz adına gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.