Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Kandil'i de bunların başına geçireceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Bay Bay Kemal'e PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandil'in dışındaki bütün terör örgütünün başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin kenara koyacağı bir durum değil. Bu bitmedi Batılı medyada işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem haline getirmiş durumda. Sürekli Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Batı'dan aferin almak için BBC'ye demeç vermiş. Şimdi bu Bay bay Kemal biz Türkiye'yi yine size bağımlı hale getireceğiz diye söz veriyor. Erdoğan gitsin diye uğraşanlar kimler? Terör örgütleri, emperyalistler. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitmeli diyorlar. Bu teröristlerin şu anda Avrupa'da olanlar var. IMF üzerinden bu ülkeye vurdukları prangalar için Erdoğan gitsin diyorlar. Muhalefet bu ülkeye değil, bu ülkeye değil kendisine iktidara gelmek için hizmet eden güçlere hizmet ediyor. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye hayali kuranlar ile birilerinden 'aferin' almak için takla atanlar arasında geçecektir. Ayasofya'yı özgürlüğe kavuşturanlar ile kutsallarını ayaklar altına alanlar arasında geçecektir. Ben vatandaşıma güveniyorum.
- Bizim Atatürk Havalimanında Murat Dilmener Hastanesi yaptık. Bu 1006 odalı bir şehir hastanesi. O hastane 3 ayda yapıldı. Millet Bahçesi haline getireceğiz dedik. Uygun alan müsait alanda da mitingi yapıyoruz. Beyefendiler Yenikapı Miting Alanını Cumhur İttifakı AK Parti'ye vermek için rahat değiller. Ama biz Atatürk Havalimanında Pazar günü bu dev mitingimizi yapacağız. Yüzyılın mitingini yapacağız inşallah. TEKNOFEST bu alanı gençlerimiz için geleceğin sembolü haline getirdi. Bay Bay Kemal ne yapıyor? O da Atatürk Havalimanını ABD'lilere verme vaadi veriyor. Her geçen gün bu zatın kimlere ne sözler verdiği ortaya dökülmeye başladı. Sadece tefecilerle değil, terör örgütleriyle de masaya oturmuşlar. Birilerinden aferin almak için yapmayacağı hiçbir şey yok. Buna ülkeyi devleti terör örgütlerine teslim etmek de dahildir. Biz milletimizin duası için çalışmaya çabalamaya devam ediyoruz. Gerekli cevap 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkacaktır.
- Milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle tarihimizin en önemli mücadelesini verdik. Terörle mücadele stratejimizde köklü bir değişime gittik. Öncelikle çözüm süreciyle bunun sonlandırılmasını sonuna kadar zorladık. Baktık ki bunlar uzattığımız eli ısırıyor. Bu sefer onların anlayacağı dilden konuştuk. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bunları yok ettik. Eğer bunları inlerinde vurmamış olsaydık, bugün söylüyor ya 'Bahar gelecek' ya baharı biz getirdik zaten. Nerede getirdik? İnlerine girerek o bölgelerde getirdik. Hepsi Kandil'e yığıldılar. Oradan sesleniyorlar fakat Kandil'i de bunların başına geçireceğiz o günler de yakın. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinin içinde sen kalkıp da istediğin gibi atıp tutamazsın. Erzurum, Van bugün bunu söyledi. Kimden hangi desteği alırlarsa alsınlar artık ülkemize zarar veremeyecekler. Tabii biz bunları yaparken terörle, darbeyle bizi yıkamayacaklarını anlayan güçler taktik değiştirdi. Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Orada umduğunu bulamayanlar bu sefer karşımıza masa çıkarttılar. Dikkat ederseniz Kandil, Pensilvanya ne söylüyorsa Bay Bay Kemal'de aynısını söylüyor. Neredeyse her gün kendilerine bu tabloyu sördük bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay Bay Kemal hadi çık söyle. Söyleyemiyor. Bir gün çıkıyor cezaevindeki teröristleri salacağım, ertesi gün yurt dışındakiler ülkeye dönecek diyor. Bir kez daha söylüyorum başaramayacaklar. Kimse boş hayallere kapılmasın ne Türk Milleti teröristlerin salınmasına izin verir ne de güvenlik güçlerimiz teröristlerin nefes almasına müsaade verir.
- Tabii Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütünün paçavralarını yan yana getirecek zillete düşürmesin. Tabi sadece bu da değil. O mitingde terörist başı Öcalan ve terör suçlusu Demirtaş lehine sloganlar atıldı. Hatta terör örgütü PKK'ya destek veren 'Dişe diş, kana kan' diye sloganlar yükseldi. Neresi burası? Neresi Van. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada konuşma yapıyor. Güya siyasi parti yöneticileri burada konuşma yapıyor. Nasıl olurda böyle bir sloganın atılmasına müsaade edilir. Elbette ki emniyet birimlerimiz gereğini yaptı, yapıyor. Peki bu görüntülere CHP'lilerden, Bay Bay Kemal'den cevap geldi mi hayır. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımı da rahatsız eden bu görüntü, Kılıçdaroğlu ve avanesini ziyadesiyle mutlu etmişe benziyor. Öyle mutlu olmuşlar ki terör örgütünün paçavralarını sallayanlara terör örgütünün işaretiyle karşılık veriyorlar. Böylece kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlığa, anlaşmaya da sadık olduklarını da gösteriyorlar. Ama işte görüyorsunuz seçim günü yaklaştıkça bütün boyalar dökülüyor. Terör örgütüyle ortak olursan, pazarlık yaparsan emellerini de paylaşıyorsun demektir. Terör örgütü bunları adeta kendisine benzetti. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Bu kadar basit. Hepsi terör örgütünün jargonuyla şu anda konuşmaya başladılar. Öyle bir durum ortaya çıktı ki akıl alır gibi değil. Biri terör örgütünün işaretini yapıyor, bir diğeri kürsüden mermi saçıyor. Boş kovanları sallıyor. Neresi burası? Parlamento. Hangi terör örgütüne masada ne söz verdiklerini unuttukları için her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Elleriyle kalp işareti mi yapacaklar, terör örgütünün işaretini mi yapacaklar bilemez duruma düştüler. Ülkemizin batısında ayrı, doğrusunda ayrı konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır Annelerine gitsin de 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım' desin. Diyemez. Hamd olsun milletimiz her şeyin farkında ve sandıkta bunlara dersini vereceği günü bekliyor. Bundan da hiç şüphem yok.