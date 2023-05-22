Erdoğan'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: 'Aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kendisine destek vereceğini açıklayan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la aralarında bir pazarlık olmadığını söyledi.

Katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan "Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zaafiyeti oluşturur. Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. Açık gerçek kendilerinde üzerinde durduğu mülteciler sığınmacılar konusu vesaire bu konuda bizler Suriye’nin Kuzeyi’nde briket evlerden başlamak üzere şuan da 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu an hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabi bu zamanla gerçekleşecek. Kendisinin de ifade ettiği gibi güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız.

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nı değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

Muhalefet veya muhalif yapılar bu tür şeyler üzerinde bazı arayışlar içerisine girerler. Böyle bir talep kesinlikle olmadı. Bir afet bakanlığının kurulması gibi bir tespiti var. AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir.

Pazar gününü atlattıktan sonra mültecilerle ilgili bir planlama yol haritası çıkarılabilir. Bizim 4’lü olarak Moskova’da yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar içerisinde bunlar zaten gündeme alınabilir. Ne kadar kısa zamanda bu mültecileri yurtlarına gönderebiliriz bunların adımlarını da atarız.

'Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu’na bakmak lazım'

Yalanı tanımlamak istiyorsanız Kılıçdaroğlu’na bakmak lazım. Hayatı yalan. Bu 10 milyonu neye dayanarak söylüyorsun. Söyleyecek hiçbir şeyi yok. Bunların bütün belgeleri bizde. Nefret söylemleri ile günü kurtarmaya çalışıyor. Sorsan sosyal demokratız der ama bir haftada Nazi Almanyası’ndaki Nasyonal Sosyalistlerden hiçbir farkları kalmadı. Bunların tamamı anarşist. Türkiye’nin hiçbir meselesi fevri adımlarla çözülmez. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Sınırlarımız son teknolojilerle donatılmış vaziyette. Türkiye’nin sınırların hiç olmadığı kadar güvende. Biz sığınmacıların güvenli geri dönüşlerini zaten destekliyoruz. Şimdiye kadar 560 bin sığınmacı döndü.

Kısa süre önce Bakanlar seviyesinde görüşmeler oldu. Burada da çok olumlu sinyaller alıyoruz. Bir diğer çalışmamızda sivil toplum kuruluşlarının ve kardeş ülkelerin desteğiyle yapılan bu briket evlerdir. İlk etapta 1 milyon mültecinin evlerine dönmeleri için projeleri yürütüyoruz. Ben inanıyorum ki bu insanlar da topraklarına gönüllü olarak dönecekti.

Ama ben inanıyorum ki CHP Genel Başkanı’nın dediği gibi Suriye’nin Kuzeyi’nden askerleri çekerseniz hem güvenli olmaz hem göçler daha da artar. Kılıçdaroğlu’nun yapmak istediği Türkiye bir Boraltan Köprüsü utancını yaşasın istiyor. Bizi Ruslar öldürmesin, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişlerdi ya. Şimdi de benzer bir şeyi CHP’nin çaldığı bu kara lekeyi biz Karabağ’ın kurtuluşunda temizledik. Biz bu meselede başından beri insani, İslami ve vicdani duruş sergiledik. Bir Alman kalkıkta Suriyeliyi alıyorsa, ABD alıyorsa biz neden yapmayalım.

'Sinan Bey’e karşı linç kampanyasına gireceği bizim beklentimizdi'

Bu bizim beklentimizdi. Sinan Bey’e karşı muhalif kesimin bir linç kampanyasına gireceği bizim beklentimizdi. Ama Sinan Bey duruşuyla bugün ki açıklamasıyla duruşunu ortaya koymuş vaziyette. 28’indeki milletimin duruşu Sinan Bey’in duruşuyla bütünleşerek gerekli cevaplar verilecektir.

Linç kültürü CHP’nin ruhuna işlemiş durumda. Biz özellikle sevgi kültürü hakim olsun istiyoruz. Ama CHP’de bu durum söz konusu değil.

Bay bay Kemal’in bu tür yaklaşımları tutmaz. Herkes istikametini belirlemiş durumda. Kılıçdaroğlu’nun karakterinin yapısının ne olduğunu milliyetçi kanat iyi biliyor. Bu değişmez. Kararını veren milliyetçi kesim bu atılacak adımları da atacaktır. Millet terör örgütünün uzantılarıyla yürüyenlere cevabını verdi."

'Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var ama montaj, ama şu, ama bu'

Terör örgütü ne karar alırsa alsın, PKK terör örgütüyle ilgili kararlar aldık. İnlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız. Biz kimseyle pazarlık yapmadık. Teröristi gördüğümüz yerde de imha etmekte kararlıyız. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütüyle iş birliği netleşmiştir. İkinci turda da Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz diye peş peşe açıklamalar yapıyor. Ve bu açıklamalarda gösteriyor ki Kılıçdaroğlu sırtını terör örgütüne dayamıştır.

Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın tek saldırdığı siyasi benim demesi yalandır. PKK bu eyleminden dolayı çıkıp hedefimiz ne CHP ne de Kılıçdaroğlu'dur diyerek özür dilemiştir. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayımladılar, haydi, haydi, haydi türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu... Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler."