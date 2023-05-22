Erdoğan'dan ABD'ye: 'Türk Evi'nin camlarını kıran teröristi bulmanız gerekiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türk Evi binasına yönelik saldırıya dair açıklamada bulundu.

Erdoğan, konuya ilişkin "Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Büyük Rumeli Buluşması' isimli programda konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Aliya son dönemindeydi. Yurt dışından geliyordum. Merhumu, uçağı Saraybosna'da indirdim. 'Hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim'. Hastaneye gittim, Aliya'nın son demlerinde ziyaret ettim. Son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, "Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanet' dedi.

Türkiye gibi vatanımız, yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde dünyanın en alçak, iğrenç, vahşi katliamları gerçekleştirildi. O zor günlerde Türkiye'ye gelemeyen kardeşlerimiz devletsizliğin acısını iliklerine kadar yaşadılar.

Nüfusunun yüzde 80'i çoğunluğu müslüman olan şehirlerde bugün ya hiç müslüman yaşamıyor ya da bir avuç müslüman bulunuyor.