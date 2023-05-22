Erdoğan'dan ABD'ye: 'Türk Evi'nin camlarını kıran teröristi bulmanız gerekiyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türk Evi binasına yönelik saldırıya dair açıklamada bulundu.
Erdoğan, konuya ilişkin "Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Büyük Rumeli Buluşması' isimli programda konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Bizim sadece Rumeli'de değil, Balkanlar, Kafkaslar, Adriyatik'ten, Altaylar'a gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Her gece ellerini semaya açarak 'Allah Türkiye'ye zeval vermesin' niyazıyla gözyaşı döken nice Türkiye sevdalılarımız var.
- Dili, dini, kültürü, rengi, derisinin rengi farklı olsa da umudunu Türkiye'nin bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var.
- Karşımda serdengeçtilerin emanetleriyle birlikte sayıları yüz milyonları bulan Türkiye aşıklarının temsilcilerini görüyorum. Dosta güven aşılayan şu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum.
- 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
'Aliya sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı'
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Aliya son dönemindeydi. Yurt dışından geliyordum. Merhumu, uçağı Saraybosna'da indirdim. 'Hastaneye gidip Aliya'yı ziyaret edeyim'. Hastaneye gittim, Aliya'nın son demlerinde ziyaret ettim. Son cümleleri çok manidardı. Dedi ki, "Tayyip evladım bu topraklar evlad-ı Fatihan'dır. Bu evlad-ı Fatihan olan topraklar size emanet' dedi.
- Sonra Bakir kardeşimden dinledim. Dedi ki, 'O ana kadar babam konuşmuyordu. Sizinle görüştükten sonra konuşmaya başladı'. Bu bizim için duygu seliydi. Rabbime hamd ettim. Evlad-ı Fatihan olan o topraklara uzaktan bakamayız. Bir emanet olarak bakmasını biliyoruz ve bakacağız.
'Avrupa'nın göbeğinde yaşanan kültür katliamına dur demediler'
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Türkiye gibi vatanımız, yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi çekilmek mecburiyetinde kaldığımız yerlerde dünyanın en alçak, iğrenç, vahşi katliamları gerçekleştirildi. O zor günlerde Türkiye'ye gelemeyen kardeşlerimiz devletsizliğin acısını iliklerine kadar yaşadılar.
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Nüfusunun yüzde 80'i çoğunluğu müslüman olan şehirlerde bugün ya hiç müslüman yaşamıyor ya da bir avuç müslüman bulunuyor.
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Batı dünyası bunu hiç görmedi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına dur demediler. Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler. En son Bosna savaşında binlerce insanın katledildiği burunlarının dibindeki soykırımları bile hiçbir şey yapmadan trübünen izlemeyi seçtiler.
'Türk Evi'nin camlarını kıran teröristi bulmanız gerekiyor'
- Bunlar katillere yol açarak onlara yardımcı oldular. Geride bıraktığımız asırlarda defalarca yaptılar. Sözkonusu Müslümanın, Türk'ün hakkı ve hayatı olunca zulmü engellemek yerine hep üç maymunu oynadılar.
- Şimdi Avrupa'da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor evet seçmenlere saldırmaya başladılar.
- Yetmedi Amerika'da BM'nin karşısındaki Türk Evi'ne saldırdılar. Türk Evi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız?
- Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım.
- Acaba benzer durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Gereği neyse yapmaya hazırız.