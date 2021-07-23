Erdoğan'dan sel sonrası klasiği: Afetzedelere çay paketi fırlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize’nin Güneysu ilçesinde AKP ilçe başkanlığı önündeki otobüsten toplanan kalabalığa seslendi. Erdoğan afetzedelere yine çay paketi fırlattı.

Geçen hafta selin vurduğu Rize'de kaybolan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Erdoğan "diğer 2'si için yoğun gayret gösteriliyor" dedi.

'Murgul'daki kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor'

"Murgul'da kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor" diyen Erdoğan "Bakanlarımız hemen bölgeye geldi. AFAD, UMKE ekiplerimizi ilimize sevk edildi. 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, haberleşmede herhangi bir sıkıntı yoktur" diye konuştu.

Erdoğan "Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur" dedi.

TOKİ ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projeler için çalışma başlattıklarını söyleyen Erdoğan Rize genelinde ilk aşamada toplam 550 konut inşa edileceğini, 50 adet köy evi ve 5 adet çay evi yapılacağını duyurdu. Erdoğan Rize'de afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımların yapıldığını, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirasının ulaştırıldığını söyledi.

'Almanya'sında, Belçika'sında neler olduğunuz izliyorsunuz'

"Allah dünyayı bir mizan üzerine yaratmıştır. Bu ilahi ölçü korundukça insan huzur, emniyet ve esenlik bulur. Denge bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur adeta bir afete dönüşür. Son yıllarda artan küresel ısınmayla bu ilahi dengenin bozulduğuna şahit oluyoruz" diyen Erdoğan Avrupa'daki sellerden söz ederek şöyle konuştu:

"Dünyanın her bölgesinde Almanya'sında, Belçika'sında, Fransa'sında neler olduğunu izliyorsunuz. Ne yazlar eski yaz ne kışlar eski kış. Bizden önce belki de yüzyıllar içinde yaşanabilecek değişimleri biz 10-15 yıl içinde tecrübe ediyoruz. Bu tür durumlarda insan çoğu zaman kendi felaketini kendi elleriyle hazırlıyor. Tabiatla uyum içinde yaşamak yerine, tahakküm edilmeye çalışıldığında bunun bedelini tüm mahlukat ödüyor. Hiçbir ülkenin kendini tabi afetlerden koruyamadığını görüyoruz."

"Düzensiz şehirleşme nedeniyle çok acılar çekmiş bir ülkeyiz. Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan 19 yıllık AKP iktidarı döneminde çarpık yapılaşmayla mücadele edildiğini öne sürdü ve şunları kaydetti:

'19 yılda pek çok müspet adım attık'

"Son 19 yılda maziden atiye köprü kuracak pek çok müspet adım attık. TOKİ ile hayata geçirdiğimiz projelerle kronik sorunları en aza indirmeye çalıştık. Yatay mimariyi teşvik ederek şehirlere nefes aldırdık. N'olur, şu yamaçlarda 5-10 kat bina yapmayın. Bu çaylıklar azotla toprağı eritiyor. Bu balçığa dönüşüyor ve o binalar kaymayla karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılarla istila edilmesine göz yummadık. Millet bahçeleriyle şehir içinde vahalar oluşturduk. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme ve altyapı başarılarını takdir ediyor. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın vatandaşımız devletini yanında buluyor. 7'den 77'ye herkesin bu süreci sahiplenmesi gerekiyor. Devletimizin yürüteceği çalışmalara destek vermenizi bekliyorum."

Erdoğan konuşması sonrasında bakanlar Soylu ve Pakdemirli ile birlikte, kendisini dinleyen kalabalığa çay paketleri attı.