Erdoğan’dan sefere çıkma göndermeli ‘süreç’ mesajı: ‘Atımızın kuyruğunu bağladık’

İktidarın emperyalizmin bölge planları doğrultusunda, Yeni Osmanlıcı hayalleriyle yürüttüğü çözüm süreci bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt’teki konuşmasının gündemindeydi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı “955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda konuşan Erdoğan, “Biz millet olarak ne zaman bir olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk” dedi, Malazgirt, Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz’u örnek olarak sıraladı.

"Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz” diyen Erdoğan “Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.”

'Tahriklerle farklı yollara girmeyiz'

Türkiye'nin “vicdanlı, ilkeli ve barışçıl” diye nitelediği politikalarıyla “tarihe yön verdiğini, bunun önünü artık hiç kimsenin kesemeyeceğini” savunan Erdoğan şunları kaydetti:

Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.”

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.