Erdoğan'dan seçim sonrası 'yeni anayasa' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni'ne katıldı.

Erdoğan törende yaptığı açıklamada "Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine taşıyacağız" dedi.

"Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerimizi telafi etme çabası vardır" diyen Erdoğan "Eski Türkiye'de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış bir nesil var. Bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. İnşallah gençlerimize bırakacağımız en büyük miras alt yapısı tamamlanmıştır bir Türkiye bırakmaktır" ifadelerini kullandı.