Erdoğan'dan 'seccade' mesajı: Bu istismarcıları sandığa gömün

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Maraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da iftar programına katıldı.

"Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünün, vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunun en yakın şahidi bizzat Elazığ'dır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"2020'de Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadık. Deprem sonrasında söz verdiğimiz 25 bin konutu tamamlayarak Elazığlı hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını Kahramanmaraş depremleri akabinde 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir. Elazığ'da da 7 bin 452 afet konutu inşa edeceğiz. İşte bugün 505'i şehrimizde olmak üzere toplam 31 bin 663 konutumuzun temellerini attık."

Seçmenden rakiplerini "sandığa gömmesini" isteyen Erdoğan şunları söyledi:

"Sandığa gittiğinizde terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyenlere, milletimizin acısı halen tazeyken koltuk kavgasına tutuşanlara, ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek hiçbir vizyon geliştirmeyenlere, söylemleriyle FETÖ'cülere ve bölücülüğe cesaret aşılayanlara, kaostan, krizden ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara, hasılı kendi siyasi ikballerinden, menfaatlerinden, heva ve heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum. Ne vatandaşımızın derdiyle dertlenen ne de yönetimine talip oldukları milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu müraileri, bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz." (AA)