Erdoğan’dan sandık görevlilerine talimat: 'En geç 06.30’dan orada olun'

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin yarın yapılacak ikinci turu için sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı çağrıda “erken gelin” dedi.

Erdoğan, mesajında sabah saatlerinden itibaren sandık başında olmalarını hatırlatarak “Değerli dava ve yol arkadaşlarım! 14 Mayıs’ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30’da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.