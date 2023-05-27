AKP'den 'Oy ve Ötesi' açıklaması: Sandık başında bulunamaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim hukukunun dışına çıkarak suç işlemek isteyenler olduğunu iddia etti. Sandık başında aday ve parti temsilcilerinin olabileceğini belirten Yavuz, "Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı sandık başında bulunma hakkına sahip değildir" dedi.

Partilerin üyelerine her türlü mesajı gönderebileceğine dikkati çeken Yavuz, "Seçim ve propaganda sürecinde başkalarına sesli veya yazılı bir şekilde mesaj göndermenin seçim hukukuna aykırı olduğunu, suç olduğunu ifade etmek istiyorum. Herkesin buna dikkat etmesinde fayda mülahaza ediyoruz. Yine birilerinin korsan bir takım broşürler dağıttığını, afişler astığını, görseller oluşturduğunu, duvar giydirmelerinde bulunduğunu üzülerek görüyoruz" dedi.

Sandıkta oy kullanımı esnasında kuralların dışına çıkanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"İmza kaydırma, başkasının yerine oy kullanma, mükerrer oy verme teşebbüsünde bulunmak yasaya göre suç. Başkasının yerine oy vermeye kalkışma da suç. Verme de suç, kalkışma da suç. Dolayısıyla imza kaydırmalarına ve başkasının yerine oy verme teşebbüsünde bulunanlara özel dikkat etmek gerekiyor. Öyle ki 3 yıldan 5 yıla kadar bunun cezası var. Hatta bunu sandık başkanı yaparsa, birtakım memurlar yaparsa, kurul üyeleri yaparsa, özellikle sandık başkanlarının çok çok daha dikkatli ve titiz davranma durumunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Artırıcı bir neden ve 5 yıldan 10 yıla kadar bunun da bir hapis cezasını gerektireceğini yine ortaya koymak istiyorum."

'Sadece engelliler akrabası ile oy kullanabilir'

Yavuz, 14 Mayıs'ta engellilerin oy kullanmasına ilişkin zorlukların çıkartıldığını gördüklerini dile getirdi. Kişiye bakıldığında engelli olduğu ortadaysa ondan rapor istenmeyeceğini, 14 Mayıs'ta rapor istendiğini anımsatan Yavuz, şöyle konuştu:

"YSK, bu durumu da çok net bir şekilde karar altına aldı. 'Bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkartma, sadece bir yakınıyla oy kullanabilir' şekilde karar var. Kabine asla sandık kurulu başkanı ve kurul üyeleri giremez. Yaşlı olanlarla, okuryazar olmayanlarla da kimse giremez. Sadece engelliler o da akrabası ile oy kullanabilir."

'AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahitleri olacak'

İçişleri Bakanlığı'nın kolluk güçlerine yolladığı genelge ile sandık başına Oy ve Ötesi temsilcilerinin yaklaştırılmaması talimatı verdiği öğrenilmişti. Yavuz bu yöndeki uygulamayı desteklediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu çok tartışılıyor Türkiye'de. Her parti sandık başında gözlemci, müşahit olarak 1 kişiyi bulundurma hakkına sahiptir. Bu seçimlerde YSK'nın kararına bağlı olarak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti müşahit bulunduracaktır. Diğer partiler de müşahit bulundurabilir, problem yok ama sayı çok fazla olursa içlerinden kura çekmek durumu söz konusu olabilir. Dört parti kurayla dahi olsa oradan uzaklaştırılamaz hiçbir şekilde. Partinin dışında adayların da gözlemcisi ve temsilcisi olabilir, itiraza yetkili kişiler olabilir. Bunlar da kabul. Sandık başında, baro başkanı, baro yönetim kurulu üyesi, Oy ve Ötesi heyetinden başkan veya üye, STK başkanı, partilerin il başkanı bulunma hakkına sahip değildir. (AA)