Emniyet'e talimat gitmişti: Oy ve Ötesi'nden Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sandık ve seçim kuruluna müdahale edemez" dediği Oy ve Ötesi Derneği’ne YSK'nın müdahale etmesi gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine ortaya atılan iddiaya göre sanık başlarında Oy ve Ötesinin yaklaştırılmaması için emniyet birimlerine talimat gittiği ortaya çıkmıştı. Süleyman Soylu "Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım" demişti.

Oy ve Ötesi, DW Türkçe'den Pelin Ünker'e yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre 18 yaşını doldurmuş, seçme hakkı olan her vatandaş derneğe gönüllü olabiliyor. Dernek bu gönüllüleri "prensipte seçim süreçlerinin adil, şeffaf, hukuka bağlı ve barışçıl olarak yürütülmesini ve tamamlanmasını isteyen kişiler" olarak tanımlıyor.

298 Sayılı Seçim Kanunu ve 135 sayılı genelge uyarınca kişilerin bir siyasi parti temsiliyeti ile sandıkların başında süreci gözlemleyebildiğini ve usule uygun yürümeyen durumları kurula hatırlatıp yazılı kayıt altına alınmasını sağlayarak mevzuatın doğru uygulanmasına destek olabildiğini hatırlatan dernek, Oy ve Ötesi olarak bütün siyasi partilerle seçimden aylar önce iletişime geçtikleri, kendilerine kapılarını açan her partiyle görüştükleri ve bu sayede kişilerin seçim sürecinde yasal olarak ihtiyaç duyacakları dayanağı yani müşahitlik belgelerini temin etmelerini sağladıkları bilgisini veriyor.

Dernek, vatandaşların kendilerine gönüllü olmaları, seçim öncesinde Oy ve Ötesi'nden eğitim almış olmaları ve Oy ve Ötesi koordinasyonunda çalışmalarının bu süreç için yasal bir engel oluşturmadığını vurguluyor.

Oy ve Ötesi'nin tüm yurtta mevzuata dair verdiği eğitimler halka açık olarak düzenleniyor. Dileyen herkes bu eğitimlere katılıp bilgi alabiliyor.

Sandıklar tutanağa bağlandığında müşahitler ıslak imzalı tutanakların bir kopyasını alma hakkına da sahip.