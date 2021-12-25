Erdoğan'dan 'pitbull' açıklaması: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri, bedelini ödeyeceksiniz

Hazır mısınız inkılaba, 2023 seçimine az kaldı. 2023 seçimine kadar çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Kadın kolları, parti teşkilatları, icraatlarımızı tek tek anlatacağız. Birlik ve beraberliğimizin bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki, para pul için değil; Allah için seveceğiz. Gaziantep kardeşlerimizin dertleriyle dertleneceğiz, yanlarında olacağız. Bunu başardığımızda da 2023 seçimlerinde, sonrasında da yerel seçimlerde zafer bizimle olacak.