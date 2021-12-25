Erdoğan'dan 'pitbull' açıklaması: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri, bedelini ödeyeceksiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar banka rezervi vardı. 120 milyar dolara çıktı.
- (Kılıçdaroğlu'na) Merkez Bankası bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Demek ki bağımsız. Sen oradan çıkınca sana verilen gizli belgeleri paylaştın. Sende bu noktada haysiyet yok. Arkadan istatistik kurumuna gitmek istedin. İstatistik kurumu nefis bir cevap verdi. Siz imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz dedi. Sizinle ilgili paylaşacak hiçbir bilgimiz yok, çok istiyorsanız yazılı olarak bildirin biz de size yazılı cevap veririz. Çılgına döndü.
- Asiye yavrumuzu dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesi'ne naklettik, orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor ne gidiyor, ne yapıyorlar hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız gayreti içinde. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Biz de anneyi de babayı da yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz.
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Hazır mısınız inkılaba, 2023 seçimine az kaldı. 2023 seçimine kadar çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız. Kadın kolları, parti teşkilatları, icraatlarımızı tek tek anlatacağız. Birlik ve beraberliğimizin bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki, para pul için değil; Allah için seveceğiz. Gaziantep kardeşlerimizin dertleriyle dertleneceğiz, yanlarında olacağız. Bunu başardığımızda da 2023 seçimlerinde, sonrasında da yerel seçimlerde zafer bizimle olacak.