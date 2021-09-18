Erdoğan'dan patronlara: Sizler bu ülkenin elçilerisiniz, serdengeçtilerisiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.
İhracatçılara "Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan elçilerisiniz, serdengeçtilerisiniz" diyen Erdoğan, "Yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Sadece mal alıp satmaktan ibaret değildir. Misyonlara sahiptir" şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini, 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. İhracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün genişleyen etki alanının sembolüdür. Amaç ihracat fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır.
- Küresel fırsatları değerlendirme, tehditlere meydan okuma bu konudaki önemli göstergelerden biri de ihracatımızdır. Temsil edilen iş dünyamız 12 ayın 10'unu rekorlar kıran başarı ile kapattı. Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 paya ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel inovasyon endeksinde sürekli yukarı çıkması, yoğun gayretin eseri olduğunu gösteriyor.
- Sadece ihracatçılarımıza destek sağlayacak ihracatı geliştirme fonunu kuruyoruz. İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.
- Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık.
- İstanbul'da fuar merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."