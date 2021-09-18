Erdoğan'dan patronlara: Sizler bu ülkenin elçilerisiniz, serdengeçtilerisiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde konuştu.

İhracatçılara "Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan elçilerisiniz, serdengeçtilerisiniz" diyen Erdoğan, "Yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Sadece mal alıp satmaktan ibaret değildir. Misyonlara sahiptir" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: