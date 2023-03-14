Erdoğan'dan patronlara 'deprem' mesajı: 'İmkanlarını seferber etmelerini bekliyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlediği Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj gönderdi.

Depremlerde ülke ekonomisinin "çok ciddi" yara aldığını belirten Erdoğan, bu süreçte devletin ilgili kurumlarının yanı sıra "iş dünyasına da çok önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne" işaret etti ve şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu ağır imtihanın üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum."