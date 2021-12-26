Erdoğan'dan partisine: Düşünülmemiş şeyleri gündeme getirmeyin

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP yönetimini ve bakanları ‘Yeterli hazırlık yapılmadan Meclis gündemine getirilen düzenlemeler’ konusunda uyardığı öğrenildi.

AKP grubunun birbiriyle ilgisi olmayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirdikten sonra kamuoyunun tepkisini çeken torba yasa teklifleri, muhalefetten sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini çekti.

AKP, Meclis’te muhalefete takılmamak için, çıkarılacak yasalar konusunda uzun zamandır ‘torba teklif’ yöntemine başvuruyor.

Bu kapsamda bakanlıklar ihtiyaçları olan düzenlemeleri AKP grup yönetimine bildiriyor, her bakanlık için ayrı bir yasa teklifi hazırlamak yerine, birçok yasada yapılacak değişiklikleri ‘bazı kanunlarda yapılacak değişiklikler’ başlığı ile tek bir torba teklifte topluyor.

Ancak birbiriyle konu bütünlüğü olmayan ve hata içeren metinlerin artık iktidar partisi yönetiminde de sıkıntı yarattığı belirtiliyor.

Erdoğan, yaşanan ‘aksaklıklar’ nedeniyle uyarıda bulundu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, bu durum şöyle aktarılıyor:

"Torba teklif usulü çoğu zaman yanlış uygulamaları da beraberinde getiriyor. Özellikle farklı bakanlıklardan gelen talepler üzerine hazırlanan torba teklifler, çoğu zaman ya üzerinde değişiklik yapılarak, ya da teklifteki bazı maddeler geri çekilerek Meclis’ten geçiyor”.

Bilindiği üzere, son olarak kamuda çalışan doktorların ücretlerine zam yapılmasını öngören düzenleme de tartışmalar nedeniyle geri çekildi. Maaş artışı ile ilgili maddeler, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasını öngören torba teklifin içine koyuldu.

Genel Kurul’da doktorların maaş artışı, enerji ile ilgili torba teklife verilen önergelerle yapıldı. Kabul edilen önergelerin üniversite hastanelerindeki doktorları ve hemşire, ebe, ambulans görevlisi gibi diğer sağlık personelini kapsamaması nedeniyle tartışmalar yaşandı. Yapılan değerlendirmelerden sonra da doktorların maaş artışını öngören maddeler geri çekildi.

Bakanlıklardan gelen düzenleme talepleri ile ilgili son dönemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bakanlara hem de AKP grup yönetimine uyarıda bulunduğu öğrenildi.

‘Meclis gündemine getirmeyin’

Erdoğan’ın “Bir daha böyle ayaküstü, yeterli hazırlık yapılmamış, arkası önü düşünülmemiş, etki analizi yapılmamış şeyleri Meclis gündemine getirmeyin” uyarısında bulunduğu belirtildi.

