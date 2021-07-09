AKP'den yeni torba yasa teklifi: OHAL düzenlemeleri 3 yıl uzatılıyor

AKP, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören torba yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklif "terörle mücadele" kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılmasını öngörüyor.

Teklifle gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılıyor.

Teklif yasalaşırsa "terörle mücadele" kapsamında çıkarılan OHAL kararnameleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atanması uygulaması üç yıl boyunca devam edecek.

Teklifte ayrıca, korucuların ücretinin asgari ücret altında kalmaması ve tütün ticareti yapanlara yönelik cezaların 1 yıl ertelenmesi de yer alıyor.