TKP'den tütün üreticilerinin gözaltına alınmasına tepki: Yok öyle yağma!

Tütün yasağını protesto etmek amacıyla Adıyaman ve Malatya’da bir süredir eylemde olan tütün üreticileri, bu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

Gözaltılara Türkiye Komünist Partisi de tepki gösterdi. TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Tırşikçî kapitalistlere hayır"

"Bizim ekmeğimizi elimizden almayın" diyen tütün üreticilerini gözaltına alıyorsunuz çünkü emekçilere verecek hiçbir şeyiniz kalmadı. İhaleler, teşvikler, vergi muafiyetleri patronlara; seçim vakti oy için hatırlanmak emekçilere... Yok öyle yağma!"