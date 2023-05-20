Erdoğan'dan muhalefete: İnsanımızı yobaz, takunyalı diyerek tahkir ettiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine makarnacı, kömürcü, yobaz, takunyalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bay bay Kemal'in takımı, 50 bin deprem şehidimize nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili 'Bundan sonra bir şey yok' dediler, bunu nasıl söylersin? Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. AFADı'yla Kızılayı'yla... Bundan sonra da yanında olacaktır.

Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, aşağılayanlar, bizim şu aşkımızın sırrına asla eremediler. CHP zihniyetinin temsilcileri, sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladılar. Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine makarnacı, kömürcü, yobaz, takunyalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler.

Sandığı kabullenmek yerine insanlarımıza cahil, oylarını sattılar diyorlar. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Cahil, menfaatçi kendileridir. 'Oy yoksa hizmet yok' diyen kendileridir. Mahalle baskısıyla gençlerimize hizmet etmeyen kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar.

'Kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar'

Her türlü hakareti ediyorlar, bir kez olsun 'Biz nerede yanlış yaptık?' demiyorlar. Milletten bu kadar şamar yediler, pişkince hayatlarına devam ettiler. Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar.

Bunu 14 Mayıs'tan sonraki tavırlarıyla bir kez daha ispatladılar. Alem ayna gibidir kendi nakşını onda görürsün. Bunların depremzedelere baktıkça gördükçe kendi yansımalarıdır. Cahil kendileridir. Vatandaşlarımızı ayrıştıran kendileridir. İnsanlarımızı kutuplaştıran kendileridir. Sanatçısından depremzedesine her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirlerse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir.

Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek ekmeden biçmeyi beklemek gibidir. CHP Genel Başkanı'nın durumu da aynen buna benzemiyor mu? Hep aynı şeyleri yapıyor ger defasında farklı sonuç bekliyor. Varsın bekleyedursun biz işimize bakıyoruz. Birinci önceliğimiz depremin izlerini silerek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

Kılıçdaroğlu'na: Masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak

Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları nasır tutacaktı. Bugün ise masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi maskesi düştü. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Bölücü örgütle, FETÖ'yle, LGBT ile yol yürüyor. CHP LGBT'ci midir, İYİ Parti LGBT'ci midir? LGBT AK Parti'ye MHP'ye sızabilir mi? Fark ortada.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Daha düne kadar depremzedelere bedava ev sözü verenlerin, sandıktan istedikleri çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Bunlara bakıp da asla hüzünlenmeyin. Hep birlikte Adıyaman'ımıza daha sıkı sahip çıkalım. Sizlere havalimanınızı yaparak bu hizmetleri verdik mi? İnşallah 28 Mayıs'tan sonra çok daha farklı adımları atmak suretiyle Adıyaman Anadolu'nun en güçlü illerinden birisi olacaktır."