Erdoğan'dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle 'Gazze' görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı” denildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, "Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade ettiği" aktarıldı.

Erdoğan'ın, "Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini söylediği" belirtildi.

'Katil Sisi'den 'dost ve kardeş ülke' Mısır'a

Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında iktidara gelmesinin ardından Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesine inmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıllar içinde Sisi için “Katil”, “Darbeci”, “Zalim” gibi ifadeler kullanmıştı.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde Erdoğan ve Sisi, Kasım 2022'de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmalarının ardından ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirmişti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı açıklanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) yıllık toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Mısır'ı "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlaması dikkat çekmişti.

AKP Gazze'de kimin yanında?

Diğer yandan, Gazze'ye bombalar yağarken Türkiye'yle İsrail arasındaki dış ticaret hacmi de sürekli büyüyor, askeri ortaklıklar farklı düzlemlerde sürüyor.

Bir süredir İsrail'le ilişkileri yeniden ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan AKP, Gazze'ye dönük saldırılarla kamuoyunda büyüyen İsrail'e yönelik öfkeyi bazen devlet kurumları bazen de taşeronları aracılığıyla şova dönüştürme peşinde. Ancak atılan adımlar AKP'nin İsrail'le ''stratejik ortaklığı''nı unutturmaya yetmiyor.