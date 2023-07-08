Erdoğan’dan Millet İttifakı’na istifa göndermesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de toplu açılış töreninde konuştu.
Seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, ''Milletin zekasıyla alay edenler, yaşadıkları şoku hala atlatamadılar" dedi.
Erdoğan'ın art arda uygulanan vergi zamlarının ardından 'hayat pahalılığıyla mücadele' açıklaması yapması dikkat çekti.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkla şöyle:
- 28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. İlk seçimin üstünden 8 hafta geçti, 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti istifa etmedi.
- Hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hâlâ vazgeçmediler. Hadi toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar, siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 39 milletvekili kopardılar.
- Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var.