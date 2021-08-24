Erdoğan'dan memur maaşı zammına ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepki çeken memur maaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Kamu emekçilerinin tepki gösterdiği zam kararına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

"Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 2 saat ilave ek ders imkanı sağlanmıştır" diyen Erdoğan, "2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak bin 352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik" ifadesini kullandı.

Haber

KESK ve Birleşik Kamu-İş'ten 'zam' tepkisi

Haber

Açlık sınırı İstanbul ve İzmir'de üç bin lirayı geçti