Erdoğan'dan memur maaşı zammına ilişkin açıklama

Kamu emekçilerinin tepki gösterdiği zam kararına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

"Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 2 saat ilave ek ders imkanı sağlanmıştır" diyen Erdoğan, "2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak bin 352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik" ifadesini kullandı.