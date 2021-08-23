KESK ve Birleşik Kamu-İş'ten 'zam' tepkisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün açıkladığı kamu emekçilerinin maaş zammı oranlarına KESK ve Birleşik Kamu-İş tepki gösterdi.

KESK'ten iş bırakma eylemi

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “KESK olarak, 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerini, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Bozgeyik, Bakan Bilgin'in 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelle ilgili açıklamasına da tepki gösterdi ve "Yıllardır kadro bekleyen, bugün sayıları beş yüz bini aşan sözleşmeli personel konusu ise '3 1 sistemi üzerinde çalışacağız' gibi net olmayan, köşeli vaatlerle geçiştirilmiştir. Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine suya yazılmıştır. Milyonların beklentisi, önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı olarak çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenmiştir" dedi.

Bozgeyik "Tüm kamu emekçilerini, kendilerine dayatılan sefalet-yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu’nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkûm eden mevcut sisteme karşı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Birleşik Kamu-İş: Sözde toplu sözleşme masasını tanımayacağız

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da yaptığı açıklamada "Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de yüzde 5+7, 2023’de ise yüzde 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.

Balık şunları kaydetti:

"AKP iktidarı ile yandaş konfederasyon arasında yapılan sözde toplu sözleşmede tüm kamu emekçileri geçmişte olduğu gibi bugün de enflasyonun altında ezdirilmekle kalmadı, yüzdelik dilimlerle ücretli kölelik koşulları dayatıldı. Kendinden olmayan sendikaları ve kamu emekçilerini yok sayan anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz ve Sözde Toplu Sözleşme masasını tanımayacağımızı belirtiyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP hükümetinin ve yandaş konfederasyonun yüzdelik zam aldatmacasını ve sözde toplu sözleşme anlaşmasını sonlandırmasını; toplu iş sözleşmesinin ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesini istiyoruz.

İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak ve ancak grevli toplu sözleşme hakkı ile sağlanabilir. Bu hakkın elde edilmesi için tek gerçekçi seçenek; emek, eylem ve direniş çizgisidir.”