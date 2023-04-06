Erdoğan'dan 'Mehmet Şimşek'in koordinasyonunda' ekonomi yönetimi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile anlaştığına yönelik haberleri doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

24 TV, 360 ve tv4 ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan “Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan geçen ay AKP Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek ile görüşmüş, Şimşek görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "aktif siyaseti düşünmediğini" duyurmuştu.

Daha sonra Erdoğan'ın Şimşek ile bir kez daha görüşeceği haberleri kamuoyuna yansımış, son olarak Şimşek ile Erdoğan'ın daha geniş kapsamlı bir görev için mutabakata vardığı iddia edilmişti.

Gazete Oksijen’de dün yayımlanan kulis haberinde Erdoğan’ın seçimi kazanması halinde Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstleneceği, Şimşek’in kilit görevlere yönelik atamalarda söz sahibi olma konusunda da Erdoğan’dan teminat aldığı öne sürülmüştü.