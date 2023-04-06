Erdoğan'dan liste açıklaması: Sürpriz isimler olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında seçim gündemine ilişkin konuştu.

Aday listelerine dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonuna kadar her şey olabilir. Hafta sonuna kadar kesinleştireceğiz. Önümüzdeki hafta içinde törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını ve listeyi vereceğiz. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmayı devam ettiriyoruz. Benim düşüncem daha çok bakan arkadaşlarımızı büyükşehirlerde değerlendiriyorum. Partimiz, teveccühün yüksek olduğu aday adaylığı süreci yaşadı. 6 bin üzerinde başvuru aldık. Birçok isim üzerinde çalışıyoruz. Sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık."