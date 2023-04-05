Erdoğan: Demirtaş gerekenden hüküm giydiğinde bunlar konuşamayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 TV ve TV4 ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek sonrası yapacağı iş bu ülkeyi terör örgütünün ajandaları içine sokmaktır. Demirtaş hüküm giymesi gerekenden henüz hükmünü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar" dedi.

Erdoğan, "Bir taraftan bu süreç de çalışıyor. Şu an bunun da takipçisiyiz. Dağdakiler ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Dağdakiler bunu hangi rehavet ile yapıyor. Devamlı toplumu bu şekilde bilgilendiriyorlar. Bu dağdaki teröristlerin beyanları ile toplum adeta yanlış istikamete yönlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Seçim anketlerindeki son duruma ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan şöyle dedi:

"Birileri küresel sistemin en önemli aygıtına dönüştürülen sosyal medyaya bakarak başka hayaller kurabilir ama bizim gördüğümüz tablo şudur. Anketler de algı operasyonlarının aracı olarak kullanılabiliyor. Doğru şekilde yapılmış anketlerin önemli ipuçları verdiğini biliyoruz. Medyada dolaşan rakamların anket ile ilgisi olmadığını çok iyi bilsin. Bize gelen rakamlarda hem cumhurbaşkanlığında hem Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açıkara öndeyiz. Farkı açmak için daha çok çalışacağız."