Erdoğan'dan Manisa'da da aynı tehdit: 'Burayı aldığımız zaman hizmetler artarak devam edecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki aday tanıtım toplantısında "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" ifadeleriyle "Bizi seçmezseniz hizmet gelmez" mesajı vererek seçmenleri açıkça tehdit etmişti.

Erdoğan şimdi de Manisa'da düzenlenen mitingde, "Burayı Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan buradaki hizmetler artarak devam edecek" tehdidinde bulundu.

Özel'i hedef aldı: 'Partisine sözünü geçirmediği halde...'

Erdoğan, AKP'nin Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hedef alan Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek prangalarından kurtaracağız. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanlar bağırıp, çağırıp gider" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin canını sıkmak, moralini bozmak için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var. Ama bunları çözecek olan yine bizleriz. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine kapılmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursağında bırakmak boynumuzun borcudur."

Manisa'da da tehdit

Dün İstanbul'da yaptığı hizmet tehdidini bu kez Manisa için dillendiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz. Hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda, bizde. Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek, buradaki hizmetler artarak devam edecek" diye konuştu.