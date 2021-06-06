Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na 'MİT operasyonu' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mahmur Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen "MİT operasyonu"yla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan “Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum” diye başladığı mesajında şunları kaydetti:

“Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu ‘Doktor Hüseyin’ kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün ‘kuluçka merkezi’ olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı TRT Haber programında 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından “resmi BM kampı” olarak tanınan Mahmur mülteci kampına ilişkin "Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır" demişti. Erdoğan "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" ifadesini kullanmıştı.

Rudaw'da yer alan habere göre Mahmur Mülteci Kampına dün silahlı insansız hava araçları ile bir saldırı gerçekleştirildi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Erbil İl Teşkilatı Sorumlu Yardımcısı Reşad Galali, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Pêşmerge Mahmur-Gwer Sorumlusu Sirwan Barzani de Rûdaw’a verdiği demeçte, saldırının kamp yakınında bir bölgeye düzenlendiğini doğruladı.

PKK’ye yakın medyada ise saldırının TSK tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken herhangi bir can kaybına ilişkin bilgi yer almadı; SİHA'ların Erbil'deki MİT üssünden kalktığı, BM’de görevli bir kaynağın benzer saldırıların devam edeceğine dair bilgi verdiği ifadeleri yer aldı.

Öte yandan dün Dohuk'ta Peşmerge'ye yönelik saldırıya ilişkin IKBY iktidar partisi Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) yapılan açıklamada “PKK, bilerek ve kasıtlı olarak Türkiye ile savaşını Kürdistan Bölgesi topraklarına taşıyıp, tasarlanmış bir şekilde bölgeleri Türkiye ordusuna bırakmıştır” ifadesi kullanıldı, saldırı "Kürdistan Bölgesi topraklarına, egemenliğine ve halkına karşı yapılmış bir taciz" olarak nitelendirildi.

Irak ve ABD'den tepki

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada ise Mahmur Kamp alanına gerçekleştirilen SİHA saldırısına da dikkat çekilerek, saldırının, mülteciler de dahil olmak üzere vatandaşların hayatlarını tehlikeye atan "tehlikeli bir tırmanış olduğu, uluslararası hukukla bağdaşmadığı" belirtildi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Türk yetkililere Mahmur mülteci kampındaki sivilleri hedef alan herhangi bir saldırının uluslararası ve insani hukuk kurallarının ihlali olacağını açıkça belirttim. Bugün kamp yakınındaki şiddetten dolayı derin biçimde endişeliyim ve tüm tarafları mültecilerin haklarına saygı duymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.