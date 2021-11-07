Erdoğan'dan 'Lütfü Türkkan' açıklaması: 'Ahlaksız, müptezel adam...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİP'teki görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yaptı.

Türkkan hakkında "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" diyen Erdoğan, "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı"na telefonla katılan Erdoğan, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor."

Erdoğan, konuşmasının devamında “Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bingöl'de daha önce İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirtilen bir kişiye küfür ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir özür videosu yayınlamıştı. Türkkan daha sonra partisinin grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebi üzerine istifa etmişti.