İYİP'ten açıklama: Türkkan, Akşener'in talebi üzerine istifa etti

İYİP Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ın Meral Akşener'in talebi üzerine istifa ettiğini belirtti.

Dervişoğlu yaptığı açıklamada "Lütfü Türkkan tarafından 6 Kasım'da sunulan istifa dilekçesi işleme alınmış, Grup Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda istifa ile boşalan Grup Başkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım'da toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır" dedi.

Türkkan'ın göreve alınmasının sözkonusu olmadığını ifade eden Dervişoğlu "Sayın Türkkan, bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Meclis'te İYİP Grubu'nun yeni grup başkanvekilini seçmek üzere yarın saat 14.00'te toplanacağı öğrenildi.

İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan Bingöl'de daha önce Akşener'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği belirtilen bir kişiye küfür ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir özür videosu yayınlamıştı.

Türkkan görevinden istifa etmek için verdiği dilekçede "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerini kullandı.