Erdoğan'dan KPSS'ye yönelik inceleme talimatı

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığında yer alan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti.

ÖSYM, iddiaların "asılsız" olduğuna yönelik açıklamada bulunurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Devlet Denetleme Kuruluna konuya dair inceleme talimatı verdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."