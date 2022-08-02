Yediiklim Yayınevi'nden KPSS açıklaması: 'Kesinlikle tesadüf'

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığında yer alan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti.

ÖSYM, iddiaların "asılsız" olduğuna yönelik açıklamada bulunurken, Yediiklim Yayınevi ise "Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok’ açıklamasında bulundu.

TELE1’den Barış Önal'ın haberine göre; iddiaya yönelik açıklamada bulunan Yediiklim Yayınevi yetkilileri, yayınlarının durdurulmadığını belirterek bir iki sorunun aynı olduğunu dile getirdi.

Yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen algı, yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”