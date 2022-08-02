ÖSYM'den KPSS iddialarıyla ilgili açıklama

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, sınava girenler duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) geçtiğimiz Pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin iddiaların "asılsız olduğu" açıklaması yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır."