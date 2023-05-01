Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun vergi vaadine yanıt: Biz yapalı 1,5 sene oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam sosyal medya üzerinden 'Emekçiler' başlığıyla yayınladığı videoda "Asgari ücretliden vergi almayacağız" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış, asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Yahu bir insan bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur?" diye yazdı.

"Hani uyan da balığa gidelim derler ya… Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu, Bay Bay Kemal..." ifadesini kullanan Erdoğan, kendilerinin 2022'de hem asgari ücreti hem diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktıklarını söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Anlaşılan bu zat gündemi takip etmiyor, bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı araştırmıyor, önüne konulan kâğıtları da hiç sorgulamadan okuyor. İnşallah 14 Mayıs’ta bu trajikomik durumlara bir son verecek, tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu’nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece kendisini de CHP seçmenini de milletimizi de bu eziyetten kurtaracağız."