Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk ekranlarında katıldığı programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun telefonla bağlanarak konuşması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a da çağrı gelmişti.

Kılıçdaroğlu, “Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum” demişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun canlı yayına katılarak, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına verdiği cevaplardan dolayı memnun olduğunu belirttiği ifade edildi.

Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun programın sonunda kendisini de programa bağlanmaya davet etmesi ile ilgili olarak ise, “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” dediği öğrenildi.