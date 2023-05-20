Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Yüzde 1 etmeyen partilere 40 vekil hediye etti'

AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Gençler Buluşma' programı kapsamında Rami Kütüphanesi'nde konuştu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu milletvekili listelerinde gençlere yer vermemekle eleştiren Erdoğan, CHP listelerinden seçime giren 4 partiye verilen koltuk sayısını fazla buldu.
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:
- Pazar günü seçim sonuçlarına göre en genç 5 vekilin 4'ünün bizim partimizden. Grup yaş ortalaması en düşük olan parti de biziz. CHP Genel Başkanı ise asla böyle bir adım atmadı, atamaz. Yürek ister yürek. Biz bu zihinsel devrimi gerçekleştirme gayretindeyiz. Bunu sizinle gerçekleştireceğiz.
- Toplam oyu yüzde 1 etmeyen partilere gitti 40'a yakın milletvekilliği hediye etti. Bir de ben hesap uzmanıyım diyor. Bu nasıl hesap uzmanlığı ya?
- Yarım puan daha alabilseydik o akşam iş bitiyordu. 2 milyon 539 bin oy farkla biz öndeyiz. Fakat biz bunu yeterli bulmuyoruz.
- Sosyal medya benim hiç inanmadığım bir medyadır. Yalan arıyorsanız sosyal medyaya bakın. Benim gittiğim illerdeki hava çok çok farklıydı. Çok çok güzeldi. Hatta her gittiğim yerde resmi rakamları alırım. Benim öyle bir huyum var. Emniyetten ve Valilik'ten resmi rakamlara bakıyorum ki biz gümbür gümbür geliyoruz.