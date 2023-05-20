'Cumhurbaşkanına hakaret' ile suçlanan Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde iktidarın politikalarını eleştiren pankart nedeniyle gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında pankart astıkları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi‘nde gözaltına alınan üç öğrenci serbest bırakıldı.

Diken'de yer alan habere göre, öğrencilerin Güney Kampüs'e astıkları pankatta Erdoğan'ın fotoğrafı kullanıldı. 'Ustalık eseri' başlığının yer aldığı pankarttaki görselde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımı yer alıyordu.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dün gözaltına alınan öğrencilerden biri adli kontrol şartıyla olmak üzere üçü de serbest bırakıldı.

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