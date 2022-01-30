Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Ben ihalelere imza atmam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da 'Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Geçen akşam çıkmış, benim TV programımın olduğu saatte kendi özelinden açıklama yapıyor. Yine yalan... Bir ihale yapmışız, beşli çete diyor müteahhitlere. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım, Adil kardeşim çıktı buna güzel bir ders verdi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bay Kemal'in hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek" dedi.

Erdoğan, "10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladı. Ülkemize nice büyük eser ve hizmetleri de kazandırdık. 2053 vizyonumuzu da gündeme getirdik. Bugüne kadar siz CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden ülkenin gelişmesi için herhangi bir vizyon, hedef, proje duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı. Biz de diyoruz ki TEKNOFEST kuşağı. Bizim Sürmeneli gençler İHA'yı, SİHA'yı yaptı. Biraz da bunu konuşun" ifadelerini kullandı.