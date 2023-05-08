Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Londra’daki tefecilere git avucunu yalayacaksın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Londra’daki tefecilere git avucunu yalayacaksın, sen zaten seçim kazanamayacaksın ki ciddi manada zavallısın ya!" diye seslendi.

Kırklareli'de konuşan Erdoğan, "Biz bu CHP’ye, PKK’ya, İP’e, bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice saldırıyı, ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs’ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosuna göndermeden bulunan Erdoğan, Roman yurttaşlara seslendi:

"Bizi Alevi- Sünni, Türk-Kürt-Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını sizlerle aralayacağız."

'2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik'

AKP'nin iktidara geldiği 2002 seçimlerini 'Anadolu ihtilali' olarak tanımlayan Erdoğan, "3 Kasım 2002 seçimlerinde Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koşturduk" diye konuştu.

Yüksek enflasyona değinen Erdoğan, çözüm için bir kez daha zaman istedi:

"Sabah akşam didişen koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Bizim vaadimiz açık; ülkemizin kalkınma hamlelerini nasıl gerçekleştirdi isek bugün de milletimizin ne meselesi varsa biz çözeriz. Kira problemini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da yine biz çözeriz. 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık Kırklareli'ne. Bay bay Kemal senin belediye başkanın Kırklareli'ne ne yaptı? Gelirken yolların halini gördüm, rezalet. İstanbul, Ankara ortada, rezalet."

'Londra'daki tefeciler sana yar olmaz'

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolar yatırım getirme vaadini eleştiren Erdoğan, "Öyle Bay Bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın IMF ile işbirliği içerisinde olduğunu savunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bay Bay Kemal’in sözcüsü ve İP’in şu anda mensubu olan, Merkez Bankası’nda bir ara sözde başkanlık yapmıştı. İkisi otel lobilerinde IMF ile görüştüler.

10 sene biz Allah kuruşu IMF’den almadık. Ne oldu, Türkiye çöktü mü? Bay Bay Kemal sen Londra’daki tefecilere git avucunu yalayacaksın, onlardan sana yar olmaz, sen zaten seçim kazanamayacaksın ki ciddi manada zavallısın ya! Ne söylediler ki hemen aldandın, kalktın 3 milyar dolar Londra’daki tefecilerden para alacaksın. Bunlar esrarkeş, eroinkeş, bundan kazanım elde eden tefeciler. Onun gibi bölücüler, FETÖ’cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyecek, taviz vermeyecek, ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümeyeceğiz."