İYİP'li Yılmaz'dan '300 milyar dolar sermaye' açıklaması: Gerçekçi, hatta mütevazı

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar temiz sermaye" vaadi için "son derece gerçekçi ve hatta mütevazı bir hedef" değerlendirmesini yaptı. Bilge Yılmaz, İYİP'in Hazine Bakan adayı olduğunu daha önce açıklamıştı.

Yılmaz, Türkiye'nin avantajlarını değerlendirdiği senaryoda borsanın yükseleceğini, Merkez Bankası rezervlerinin artacağını, işsizliğin düşeceğini ve alım gücünün yükseleceğini belirtti.

Yılmaz'ın paylaşımı, Millet İttifakı cephesinden ekonomide "kaynak sorunu"nu ülkeye yabancı sermaye çekerek çözeceklerine işaret eden açıklamalardan sonuncusu oldu. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları sıcak para yani portföy yatırımları ve doğrudan sabit sermaye yatırımlarını "temiz sermaye" girişi olarak adlandırıyorlar. Ancak bu yaklaşım, yabancı sermayenin bir ülkeye yatırdığından daha fazlasını almak için geldiği gerçeğini göz ardı ediyor.

Yılmaz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"300 MİLYAR DOLAR TEMİZ SERMAYE 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun koyduğu bu hedef son derece gerçekçi ve hatta mütevazı bir hedeftir.

Çünkü Türkiye’nin önünde çok önemli bir fırsat var.

Bu fırsatın adı “YENİDEN TASARLANAN TEDARİK ZİNCİRLERİ"

Avantajlarımızı kullanıp bunu değerlendirirsek;

Kaliteli yatırım gelecek

Borsa yükselecek

Merkez Bankası’nın rezervleri artacak

İşsizlik düşecek

Maaşlar da alım gücü de yükselecek

Üretimde verimlilik ve katma değer artacak

İhracat artacak, cari açık azalacak

Herkesi bu heyecanlı ve güzel yolculuğa davet ediyoruz."