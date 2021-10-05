Erdoğan'dan 'kapanma' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılın açılış töreninde konuşuyor.

"2021-2022 Akademik Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşadık" diyen Erdoğan, "Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Ülke, il ve ilçe bazında bir kapanma düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Boğaziçi öğrencilerini de hedef alan Erdoğan, "Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye’yi ben kabullenemiyorum. Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin içerisini sızmış teröristlerdir" dedi.