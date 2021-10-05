'Vergileri kaçırdığınız adalara siz kaçarak gideceksiniz!'

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Pandora Belgeleri ve patronların kaçırdığı vergileri manşetine taşıdı.

Boyun Eğme'nin bugünkü manşeti:

Pandora Belgeleri adı verilen bir dosya ile 35 siyasi lider, 91 ülkede 330’dan fazla siyasetçi, kamu görevlisi ve ünlüye ait mali bilgiler ifşa edildi. İfşalardan biri de AKP’li şirket Rönesans Holding ile ilgili.

Son beş yılda yaklaşık 16 milyar liralık 10 ihale alan Rönesans Holding, vatandaşların vergileriyle ödenen kamu projelerinden elde ettiği kârların bir kısmını vergiden kaçırmak için Britanya Virjin Adaları’na aktarmış. Aktarılan tutarın ise 210 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Bu bilgi sizi şaşırttı mı? Evet meblağlar büyük ama zaten her tarafından yalan ve kir akan bu düzenin iktidarla kol kola girip vergi kaçırdığını bilmek için yayınlanan belgelere ihtiyacımız var mı?

Bu zaten hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Hırsızlar alenen ortada.

Bu ülkenin zenginliklerinin, kaynaklarının bir avuç hırsız tarafından her türlü kirli yol izlenerek çalındığını bilmek için belgelere ihtiyacımız yok. Halktan çalınanlarla birilerinin nasıl daha fazla zenginleştiğini, emekçilerin nasıl yoksullukla yüzyüze kaldığını yaşaya-rak görüyoruz. Ayakkabı kutularına saklanan paralardan, kaçırılan vergilere bu ülke bir yolsuzluklar ülkesine dönmüş durumdadır. Sorumlusu iktidar ve gözü dönmüş patron sınıfıdır.

Çözüm hırsızları o adalara göndermekte

Kaçırılan vergiler, usulsüz ihaleler, bağış adı altında para aklamalar, yok olan milyon dolarlar... Para üzerine kurulu bu düzen devam ettiği sürece hırsızlar durmayacak. Çözüm; sermayeyi ve parayı temsil eden iktidarı değiştirmekte!

Halkın ekmeğine göz koymuş bu asalakları, vergileri kaçırdıkları o adalara göndereceğiz ve emekçilerin iktidarını kuracağız.