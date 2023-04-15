Erdoğan'dan 'İmece' açıklaması: Uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmece uydusunun uzaya fırlatılma töreninin ardından açıklamada bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Bugün sizlere müjdeli bir haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz.
- İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanında yatırım yapıyor.
- Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten mili uzay programını ilan ederek adeta hedeflerimize koşmaya başladık. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzman mühendislerimiz yetenekli bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birilime sahibiz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak. Yerli ve Milli uydumuz İMECE'nin hayırlı olmasını diliyorum.
- Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusunu, Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak.
- Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz.
- İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık.
- Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2009'da 245 milyar dolar iken 2021'de 469 milyar dolara ulaştı.