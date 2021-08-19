Erdoğan'dan IBAN tepkisi: 'Kimse senin gırtlağını sıkıp...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara yakınlığı ile bilinen Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan burada afetler sonrası yurttaşlardan iban üzerinden istenen yardımlara gelen tepkilere ilk kez yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı "Kimse senin gırtlağını sıkıp da para istemiyor. Hayırda bulunmak isteyen verir, hayırda bulunmak istemeyen de vermez" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar" ifadelerini kullandı.