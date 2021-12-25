Erdoğan'dan HDP'ye: Siyasi terörist

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında HDP'yi hedef alan ifadeler kullandı.

"Siyasi ahlaktan uzak yapının temsilcileri de ortada. Bay Kemal, Meral Hanım ve yanındakiler" diyen Erdoğan, "HDP'yi söylemeye zaten gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle millet bunları geldikleri yere göndereceklerdir. Millete karşı kibirleri o kadar büyük ki siyasette etik, ahlak ve seviye bırakmadılar maalesef" ifadesini kullandı.