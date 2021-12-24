Erdoğan'dan 'kur korumalı TL mevduatı'yla ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında "soruları" yanıtladı.

Erdoğan, "Vatandaşımız hızla kapılara dizilerek dolarlarını bozdurmaları kendi paralarına olan güvenin en büyük göstergesi. Bu son gelişme de bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

"Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: