Erdoğan'dan 'kur korumalı TL mevduatı'yla ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında "soruları" yanıtladı.
Erdoğan, "Vatandaşımız hızla kapılara dizilerek dolarlarını bozdurmaları kendi paralarına olan güvenin en büyük göstergesi. Bu son gelişme de bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.
"Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil.
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Dünya büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmışken Türkiye ayakta kalmayı başaran ender ülkelerden oldu. Dövizdeki artışın da düşmesiyle Türkiye ekonomisi güvenini sürdürdü.
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Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda TL'ye "Kaybettim ama TL değer kazansın yeter bana" dedi. Bu güzel bir göstergeydi. TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yanlıları TL'yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.
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Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL'yi oraya getirip dövizleri bozarak TL'yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.
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Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla vicdan sahibi olan bütün marketler, zincir marketler, süper marketler, hepsi de çıkarken fiyatları, etiketleri ona göre değiştirdiyseler inerken de aynı hızla bu etiketleri değiştirmeleri lazım. Aksi takdirde, atılması gereken adımlar neyse atacağız.
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(TÜSİAD ve TOBB'un ekonomi bildirileri) Biz ekonomik bağımsız mücadelemizi bunlara rağmen sürdürüyoruz. Yerli ve milli kuruluşlarımızın desteğiyle harekete devam ediyoruz. Bunlar Haziran'da bir görüşme yapmışlar. Bu olayın patlak verdiği gün kalkıyor bir mesaj atıyor. Bu kurumun ikinci adamı ziyaretime geldiğinde söyledi. Bu konuda bay Kemal bu mesajı atıyor. Attıysa, bu işin bizim bilgimiz dışında olduğunu bilmesi lazım. Bizim üzüntümüz başka. Türkiye'nin en önemli kuruluşu, TOBB kalkıyor garip bir açıklama yapmıyor.
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Başbakanlığım döneminde enflasyon düşmüştü. Ne oldu? Gezi olayları patlak verdi. Bugün faiz arttırın diyenlere Gezi provakatörlerini serbest bırakın diyenler aynı mahfillerdir. Bunlar Soroscu, bütün derdi bu ülkeyi faizden para kazanmak suretiyle zengin olanlarla fakiri daha fakir yapanlar aynı safta. Buna fırsat inşallah vermeyeceğiz. Şu anda indiriyoruz. İnşallah Merkez Bankası'nın attığı adımlarla çok kısa zamanda enflasyonun da nasıl aşağı indiğini hep beraber gözleyeceğiz. Bütün meselem faiz ve sömürünün karşısında durmak. Sömürülen fakir, garip gureba vatandaşım. Ona fırsat vermeyeceğiz.
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(İYİP'li Durmuş Yılmaz hakkında) O söylediğiniz MB'da geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o zat da bu suçu işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder.
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Başta kamu bankaları olmak üzere reel sektöre proje bazlı desteği vermeye hazırız. Bu konuda sapma olmayacak. Proje bazlı derken; yatırım, istihdam, ihracat, büyümeye yönelik adımı atmak, bununla birlikte beklediğimiz sıçramayı da yapmak.
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2020 yılında salgın nedeniyle küresek ekonomi yüzde 3 oranında daralma yaşadı. G-20 ülke arasında büyüyen iki ülke Türkiye ve Çin'di. Diğer ülkeler çok kötü durumdaydı.
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Bay Kemal Şanlıurfa’ya gitti, elektriği bedavaya vereceğim dedi bir defa elektriği belediyeler vermiyor. E hadi Adana’da belediye sizin Adanalı çiftçilere bedava ver? Hadi ver. Sen bir defa elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyorsun. Sesi soluğu çıkmıyor, yalan söyleme. Ata ata geldiniz buraya kadar. Şimdi atmalarda tutmayacak. Buraya kadar yalanla dolanla geldin. Daha siz cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemediniz.