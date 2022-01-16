Erdoğan'dan 'HDP' açıklaması: Bu milletin paraları onların cebine girmemeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'le ilgili soruya yanıt verirken “Bu milletin paraları onların cebine girmemeli” dedi.

Aydın'da Adnan Menderes Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi" kapsamında konuşan Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'inin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı" ifadesini kullandı.

'Menderes'e yöneltilen ithamları bize de yöneltiyorlar'

"Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamı yapıyorlarsa bugün farklı ithamları bize yöneltiyorlar" diyen Erdoğan "Kendi siyasi hırsları uğruna ülkeyi Menderes'in idamı ile sonuçlanan bir felakete sürüklemekten çekinmeyenler, hâlâ aynı sinsilikler peşindeler. Bizler bu alçak oyunu bozacak güce eriştik. Milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak döneme geldik" diye konuştu.

'Soylu bunların affedersiniz kirli çamaşırlarını anlattı'

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'le ilgili soruya yanıt veren Erdoğan "Adımlarımızı attık. Geçenlerde konuşmamda da söyledim. Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik. Hemen müracaatımızı yaptık. Onunla beraber 14 kişi var. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atıldı. Onun diğerlerinden dosyasını ayırıp, bir an önce adım atılsın diye Meclis Başkanı ile konuştum. Bunun dışındakilerin de dokunulmazlıklarının kaldırılması için sürecini başlatalım diye de kendilerine söyledik. Meclis başkanımız da bu konuda kararlı. Hem parlamentoda oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş, daha sonra yargı süreci başlayacak. Bunun da takipçisi olacağız" dedi. Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'nun geçen günlerde katıldığı televizyon programını hatırlatarak "Bunların affedersiniz ne gibi kirli çamaşırları olduğunu orada da anlattılar" ifadesini kullandı.

'Biz Kandil'i her gün bombalıyoruz'

Erdoğan "Kandil'le ilgili ana muhalefetin başındaki zat, 'İktidara gelirsek başlarına geçireceğiz' diyor. İktidara gelemeyecek de... Şu anda onlarla el ele, kol kola Millet İttifakı adı altında adım atıyor. Biz şu anda Kandil'i her gün bombalıyoruz. Tek bunlardan terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Çünkü bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli" dedi.